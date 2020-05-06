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محدث.. "داو جونز" يفقد 200 نقطة لأول مرة بـ3 جلسات

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محدث.. "داو جونز" يفقد 200 نقطة لأول مرة بـ3 جلسات محدث.. "داو جونز" يفقد 200 نقطة لأول مرة بـ3 جلسات

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراجع "داو جونز" بأكثر من 200 نقطة لأول مرة في 3 جلسات متتالية.

ويأتي أداء البورصة الأمريكية بعد إعلان تقرير وظائف القطاع الخاص الشهري في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان الماضي والذي أظهر فقدان وظائف بوتيرة تاريخية تجاوزت 20 مليون وظيفة.

ويترقب المستثمرون الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري لعدد الوظائف التي فقدها الاقتصاد الأمريكي لسوق العمل في الشهر الماضي، وذلك يوم الجمعة المقبل.

فيما يراقب المستثمرون نتائج رفع قيود الإغلاق بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد في تصريحات بالأمس إنه يجب إعادة فتح الاقتصاد، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى المزيد من المعاناة.

وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" بأكثر من 0.9 بالمائة ليصل إلى 24664.6 نقطة، فاقداً 218.4 نقطة بعد أن ربح أكثر من 150 نقطة خلال الجلسة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 2848.7 نقطة، فيما صعد المؤشر الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي "ناسداك" بأكثر من 0.5 بالمائة إلى 8854.3 نقطة.

وبحلول الساعة 8:16 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 1.00792 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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