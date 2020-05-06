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ارتفاع طفيف لطلبات الرهن العقاري الأمريكي رغم هبوط قياسي التكاليف

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ارتفاع طفيف لطلبات الرهن العقاري الأمريكي رغم هبوط قياسي التكاليف ارتفاع طفيف لطلبات الرهن العقاري الأمريكي رغم هبوط قياسي التكاليف

مباشر: ارتفع إجمالي عدد طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، رغم تراجع التكاليف لمستوى قياسي جديد.

وبحسب بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري والصادرة اليوم الأربعاء، صعد إجمالي عدد طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في أول مايو/آيار الجاري مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وتراجع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً لقرض بقيمة 510.4 ألف دولار أو أقل إلى 3.40 بالمائة في الأسبوع الماضي، مقابل 3.43 بالمائة في الأسبوع السابق له.

وأوضحت البيانات: "لم يتغير حجم طلبات الرهن العقاري تقريباً خلال الأسبوع الماضي، حتى مع تراجع معدل الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى 3.40 بالمائة وهو مستوى قياسي منخفض قياسي جديد".

وتابعت: "على الرغم من انخفاض التكاليف، تراجعت طلبات إعادة التمويل، حيث يقدم العديد من المقرضين فائدة أعلى لإعادة التمويل مقارنة بقروض شراء المنازل".

وانخفض حجم الطلبات لإعادة تمويل قرض لشراء المنازل بنسبة 2 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة الأسبوع السابق له، في حين شهدت طلبات الحصول على قرض لشراء منزل ارتفاعاً بنحو 6 بالمائة خلال نفس الفترة.

أما حصة إعادة التمويل من إجمالي أنشطة الرهن العقاري فقد تراجعت إلى 60 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 71.6 بالمائة في الأسبوع السابق له.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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