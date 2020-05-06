مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تطلق مسرعة "كاكست" لمواجهة كورونا

الرياض - مباشر: أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في السعودية بالتعاون مع شركائها، مسرعة افتراضية خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وقالت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، اليوم الأربعاء، أن المسرعة تأتي بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والباحثين والأكاديميين، والإسهام في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة هذا المرض والأمراض المعدية الأخرى، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضح نائب رئيس المدينة المكلف للابتكار، يوسف اليوسف، أن البرنامج يهدف إلى إيجاد حلول فعالة لمواجهة جائحة (COVID-19) والأوبئة المستقبلية الأخرى، عبر تقديم خدمات الدعم التقني وفرص التمويل، من خلال برنامج.

ويمتد البرنامج، إلى ستة أسابيع ويمر بثلاث مراحل، تبدأ بفرز الأفكار واختيار المشروعات الواعدة، تليها مرحلة الدعم الفني والتدريب والتوجيه، وتنتهي بمرحلة التسويق الصناعي.

وسيركز البرنامج على المنتجات والبرمجيات وعمليات التصنيع وسلاسل التوريد والتوزيع والحلول اللوجستية في المسارات المحددة بما يؤدي إلى التحكم بالفيروس والحد من انتشاره.

وستغطي مسرعة كاكست لمواجهة (COVID-19) خمس مسارات تشمل تطوير أدوات التشخيص الطبي لفيروس كورونا المستجد, وضع حلول لمعدات فحص وعلاج هذا الفيروس والأدوات الوقائية.

وتتضمن المسارات، رصد وتتبع هذا المرض والأمراض الوبائية الأخرى عبر أنظمة المراقبة ذاتية التحكم, تطوير طرق الكشف عن المخاطر والسلوك السكاني ضد الفيروس عبر نمذجة الوباء والمحاكاة والتحكم به, التحليلات السلوكية والاجتماعية لمكافحة هذا الفيروس والأمراض الوبائية الأخرى.

وأوضحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن التقديم للبرنامج سيتم عبر البوابة الالكترونية https://covid19.kacst.edu.sa/cov19acc/ ، علماً بأن فترة التقديم تمتد من الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 5 مايو 2020م وحتى نهاية يوم الأحد 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020.

فيما يتم الإعلان لاحقاً عن النتائج خلال ثلاثة أيام عبر هيئة تحكيم استشارية تضم خبراء متخصصين في مجال الأوبئة وتقنية المعلومات والهندسة الطبية وغيرها من التخصصات ذات العلاقة.

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