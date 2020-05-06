مناقشة الموقف المالي لاتحاد الكرة الطائرة

أوضح سامح حمدي، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الأحد المقبل بمقر الاتحاد لمناقشة العديد من الأمور المهمة.

وأكد سامح حمدي أن الاجتماع سيشهد مناقشة الموقف المالي للاتحاد لتوضيح بعض الأمور العالقة بالماليات خلال المرحلة المقبلة.

وعقد اجتماع الأربعاء الماضي مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، لدارسة بعض الأمور أبرزها تعديل بنود لائحة الاتحاد وسيناريوهات عودة النشاط حين صدور قرار من الدولة بعودته .

وكشف مصدر أهم البنود التي ترغب اللجنة في تعديلها، عودة بند الـ 8 سنوات وعدم ترشح الحكام إلا بعد الاعتزال بسنة، وعدم ترشح المدير التنفيذي إلا بعد ترك منصبه بعام أيضًا.

وتمت مناقشة هذه البنود في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد الأسبوع الماضي من قبل اللجنة المؤقتة، لمناقشة تصور عودة النشاط الذي سيتم استكمال مناقشته في الاجتماع المقبل.

وقررت اللجنة المؤقتة برئاسة سامح حمدي باتحاد الكرة الطائرة، مد تعليق نشاط اللعبة، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا .

وخضع مؤخرًا سامح حمدي، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، لجلسة استماع أمام المستشار القانوني للجنة الأولمبية لمناقشة قرار حل جميع لجان الاتحاد، بعد أن قدم عدد من موظفي لجان اتحاد الكرة الطائرة مؤخرًا مذكرة إلى اللجنة الأولمبية اعتراضًا على قرار الحل.