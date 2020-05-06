إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية ببعض الولايات رغم معدلات الإصابة المرتفعة بكورونا

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اليوم الأربعاء أن الولايات التي تعيد فتح الأنشطة الاقتصادية على الرغم من معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا المستجد ترتكب خطأ فادح، ودعا لاتخاذ مثل هذه القرارات بناءً على الحقائق والبيانات وليس السياسة.

وقال كومو أن نيويورك “تجاوزت الذروة” في مكافحتها لفيروس كورونا بينما تتزايد حالات الإصابة في باقي البلاد وعلى الرغم من ذلك فقد خففت أغلب الولايات من القيود على الأعمال التجارية والأنشطة اليومية.

وأضاف “هناك ولايات تفتح (الأنشطة) بينما لا تزال (الإصابات) مستمرة.. أعتقد أن هذا خطأ”.

وأشار إلى أن هناك تراجع كبير في عدد الحالات التي تدخل للمستشفى في نيويورك مصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بواقع 421 حالة لتصل إلى أقل من 9179 يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع وانخفاض أيضًا في معدلات الحالات التي تعتمد على أنابيب طبية للبقاء حية.

وقال كومو “نعم، خط المنحنى يهبط، وعدد حالاتنا يتراجع.. إذا استبعدنا نيويورك من الأرقام المحلية فإن الأرقام في باقي البلاد ترتفع”.