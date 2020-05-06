وزير الخارجية الأمريكي في زيارة لتل أبيب الأسبوع المقبل

أوضحت القناة الإسرائيلية “13” أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، وتعتبر هذه الزيارة الأولى لإسرائيل منذ تفشي أزمة كورونا، وجاء هذا نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على تجهيزات الزيارة، إذ سيجتمع بومبيو خلال الزيارة القصيرة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس حزب “ازرق- ابيض” بيني جانتس.

بالإضافة إلى أنها أول زيارة خارجية له منذ انتشار الفيروس ولم يتضح بعد سبب هذه الزيارة الاستثنائية وردت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية مورغان اورتيغاس على القناة الإسرائيلية :”لا يوجد لدينا ما نعلن عنه حول سفرات وزير الخارجية بومبيو”.

وقبل أسبوعين هنأ بومبيو على إقامة حكومة جانتس- نتنياهو مشيرًا إلى أن البيت الابيض :”سيعمل ويتعاون معها بشكل متواصل”، كما تطرق في تغريدته إلى فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاردن، وشمال البحر الميت، ووفقًا لأقواله فإن الولايات المتحدة ستعلن موقفها أمام إسرائيل في اطار محادثات مغلقةـ،مضيفًا أن “الضم هو قرار يجب على إسرائيل اتخاذه”.