أخبار عاجلة

بعد "غضب" الأسد من بوتين.. بيان يخاطب قيادات روسية -
أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المشرق نيوز

وزير الخارجية الأمريكي في زيارة لتل أبيب الأسبوع المقبل

Print
وزير الخارجية الأمريكي في زيارة لتل أبيب الأسبوع المقبل وزير الخارجية الأمريكي في زيارة لتل أبيب الأسبوع المقبل

أوضحت القناة الإسرائيلية “13” أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، وتعتبر هذه الزيارة الأولى لإسرائيل منذ تفشي أزمة كورونا، وجاء هذا نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على تجهيزات الزيارة، إذ سيجتمع بومبيو خلال الزيارة القصيرة مع رئيس بنيامين نتنياهو ورئيس حزب “ازرق- ابيض” بيني جانتس.

بالإضافة إلى أنها أول زيارة خارجية له منذ انتشار الفيروس ولم يتضح بعد سبب هذه الزيارة الاستثنائية وردت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية مورغان اورتيغاس على القناة الإسرائيلية :”لا يوجد لدينا ما نعلن عنه حول سفرات وزير الخارجية بومبيو”.

وقبل أسبوعين هنأ بومبيو على إقامة حكومة جانتس- نتنياهو مشيرًا إلى أن البيت الابيض :”سيعمل ويتعاون معها بشكل متواصل”، كما تطرق في تغريدته إلى فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاردن، وشمال البحر الميت، ووفقًا لأقواله فإن الولايات المتحدة ستعلن موقفها أمام إسرائيل في اطار محادثات مغلقةـ،مضيفًا أن “الضم هو قرار يجب على إسرائيل اتخاذه”.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

شبكة عيون الإخبارية