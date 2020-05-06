بعد 5 ساعات.. السيطرة على حريق مخزن نجف ميت نما وخسائر مبدئية 20 مليون جنيه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق في مخزن للنجف والأدوات الكهربائية بأحد الأبراج بمنطقة أرض الحافي بميت نما التابعة لحي غرب شبرا الخيمة والمقام على مساحة 400 متر بعد اشتعال النيران لمدة 5 ساعات متواصلة.

ونجحت 10 سيارات إطفاء في السيطرة على السنة اللهب وجارٍ الآن عملية التبريد بالمنطقة وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامه بنيابة قسم أول شبرا الخيمه لمعاينة الحريق وقررت انتداب فريق من الأدلة الجنائية لمعرفة أسبابه وسؤال صاحب البرج وقدرت الخسائر المبدئيه 20 مليون جنيه تقريبًا.

وتلقى العميد صمويل عطالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل في مخزن أدوات كهربائية ونجف في برج بمنطقة أرض الحافى دائرة القسم بحي غرب.

وانتقل على الفور العقيد احمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي والمقدمان احمد عصر رئيس مباحث قسم أول واحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية و10 سيارات إطفاء كما جرى الاستعانة بإطفاء القاهرة وجرى السيطرة على النيران بعد 5 ساعات تقريبًا ونجحت القوات في منع امتداد السنة اللهب إلى الابراج والمنازل المجاورة وانتقل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتجوى العشيرى رئيس حي غرب لمكان الحادث.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 عمال باختناق وجرى نقلهم إلى مستشفى قليوب العام لإسعافهم فيما جرى إنقاذ 9 آخرين تواجدوا داخل المخزن وقت الحريق وبالمعاينة تبين أن الحريق شب في المخزن وامتد إلى الأدوار العلوية.

وقالت نجوى العشيري رئيس حى شرق شبرا الخيمة إن الحريق شب بمبني مكون من 10 طوابق على مساحة 400 متر يستخدم كمخازن ومعرض وورش لتجميع النجف بمنطقة أرض الحافي بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة مشيرة إلى أنه خالي من السكان.

وأضافت أن الحريق أتى على بالمبني بأكمله دون خسائر بشرية سوى اختناق 3 عمال كانوا بالمبنى من ضمن 9 كانوا يعملون بالمخزن و جرى إنقاذهم.

كما تبين غلق المكان وعدم وجود عمال به لإغلاقه مبكرًا التزامًا لقرارات الحظر وفتح المحال والمصانع ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

فيما كلف محافظ القليوبية رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة من الشؤون الهندسية والتراخيص بالحي لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر والتحقق من وجود تراخيص للمكان وتوافر اشتراطات الأمن الصناعي به وسلامة العقارات المجاورة إذ يرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي شب في المبني.

وفى السياق انتقل فريق من النيابة العامة بقسم أول شبرا الخيمه لمعاينة الحريق، وقررت انتداب لجنة من الأدلة الجنائية لفحص ومعرفة أسباب الحريق وحصر وتقدير التلفيات والخسائر وقدرت الخسائر المبدئية بحوالي 2ونجحت 10 سيارات إطفاء في السيطرة على ألسنة اللهب وجارٍ الآن عملية التبريد بالمنطقة وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة بنيابة قسم أول شبرا الخيمه لمعاينة الحريق وقررت انتداب فريق من الأدلة الجنائية لمعرفة أسبابه وسؤال صاحب البرج وقدرت الخسائر المبدئية 20 مليون جنيه تقريبًا.