علاء الشربيني يتفقد مركز شباب المحمودية بدكرنس

زار علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، مركز شباب المحمودية التابعة لإدارة شباب دكرنس، وجاء ذلك بمرافقه المهندس محمد ابوالنيل مدير الإدارة الهندسية بالمديرية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، في إطار متابعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد والسيطرة التامة عليه لتخطي الأزمة والحد من انتشاره والحفاظ على الأرواح.

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تنفيذ الإجراءات الاحترازية واستغلال وقت التوقف النسبي، كما تابع أعمال الصيانة والأماكن التي تحتاج إلى صيانة وعمليات التعقيم بمركز الشباب والتنبيه بضرورة الالتزام بتعقيم كافة الأرجاء يوميًا والالتزام بمعايير التطهير والتعقيم وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

ووجه “الشربيني” بنشر ملصقات التوعية بمركز الشباب وتوزيعها على الأفراد للتثقيف والتنوير بأعراض كورونا والتفرقة بينها وبين نزلات البرد العادية وطرق الوقاية وسبل العلاج، ومؤكدًا أن المرحلة القادمة تعتمد على وعي الأفراد وقدرتهم على التكيف مع الظروف الطارئة والالتزام قدر الإمكان.