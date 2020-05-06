الإسترليني يتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين بعد بيانات سلبية

مباشر: تراجع الجنيه الإسترليني بشكل قوي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين أمام الدولار بعد بيانات سلبية.

وكشفت بيانات سلبية اليوم عن انكماش نشاط البناء في المملكة المتحدة لأدنى مستوى في تاريخه عند 8.2 نقطة خلال الشهر الماضي مع تعطل سلاسل التوريد بسبب فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يخطط لرفع بعض قيود الإغلاق بداية من يوم الإثنين المقبل.

فيما يترقب المستثمرون قرار بنك إنجلترا غداً الخميس مع توقعات بتثبيت معدل الفائدة عند 0.10 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.7 بالمائة إلى 1.2347 إسترليني وهو أدنى مستوى من 22 أبريل/نيسان الماضي.

كما تراجعت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة إلى 0.8750 إسترليني.