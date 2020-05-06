ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في تركيا إلى 3 آلاف و584 شخصًا

صرح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تصريح له اليوم، إن حصيلة المتوفين جراء وباء كورونا المستجد “كوفيد 19” وصلت إلى 3 آلاف و584 شخصًا إثر رصد 64 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم، أن العدد العام للمصابين بعدوى كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع ألفين و254 ليصل إلى مستوى 131 ألفًا و744 حالة، وفقًا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية الروسية.

تابع الوزير التركي، أن البلاد سجلت اليوم أكثر من 4 آلاف و900 حالة شفاء جديدة بين المصابين بكورونا المستجد، وسط ارتفاع طفيف لمعدلي زيادة الإصابات والوفيات على أساس يومي.