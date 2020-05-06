تحقيقات حريق محل زيوت البحر الأعظم: “ماس كهربائي السبب والنيران وصلت للسماء”

أمرت نيابة قسم الجيزة، برئاسة المستشار ضياء نجم الدين، اليوم الأربعاء، بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق محل زيوت سيارات بشارع البحر الأعظم، الذي نشبّ مساء أمس الأول، وتحديد سبب وقوعه بعدما اتضح مبدئيًا أنه إثر ماس كهربائي، وحصر الخسائر، التي تسببت بها النيران، وأدت لتفحم المحل بالكامل، وانهيار جدار عقار، وأجزاء من مسجد، دون وقوع خسائر بشرية.

وأظهرت معاينة النيابة أن الحريق الذي استمر مدة 120 دقيقة، امتد إلى شقة سكنية ومغسلة مجاورتين للمحل المنكوب، وبناءً عليه كُلف خبراء الأدلة الجنائية بتحديد نقطة بداية ونهاية الحريق ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة، ومدى وجود تراخيص للمحل من عدمه، واتخاذ اشتراطات الأمان الصناعة اللازمة تجاه تجارة الزيوت، وأمرت باستدعاء مالك المحل، لسماع إفادته.

وقال شهود عيان خلال التحقيقات إن «النيران كانت نشبت دون سابق إنذار، وانتشرت في كل مكان «والنيران وصلت للسماء، وأدت إلى ذعر الأهالي»، مشيرين إلى محاولتهم إطفاء الحريق لكنهم فشلوا.

وأضاف الشهود للنيابة أن «الحريق تسبب في انهيار جدار لعقار مجاور لمحل الزيوت، بسبب اندفاع النيران، كما أن الحرائق امتدت إلى لباب مسجد أمير الجيش، ووصلت لأجهزة التكييف، واستطعنا إطفاء الحريق قبل امتداده للمسجد»، مضيفين: «الحريق نشبّ في مغسلة ومحل زيوت مكون من 6 محال، واشتعلت النيران فجأة».