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«القضاء الإداري» تؤيد استمرار عرض “رامز مجنون رسمي”

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«القضاء الإداري» تؤيد استمرار عرض “رامز مجنون رسمي” «القضاء الإداري» تؤيد استمرار عرض “رامز مجنون رسمي”

رفضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، الدعاوى المطالبة بوقف عرض برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي يقدمه الفنان رامز جلال على فضائية “mbc ”.

وأيدت المحكمة بحكمها استمرار إذاعة البرنامج، وقضت بإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وكان مقيمو الدعاوى قد قالوا فيها إن «مصر كانت ومازالت مهد الحضارات وشعاع الفنون وستظل دائمًا وأبدًا هي منارة الفنون والعلوم الفنية والإبداع وأنه لمن حق الشعب المصري أن يعرض عليه كل ما هو متزن نفسيًا ومرجحًا عقلًا»، مشيرين إلى أن «ما قام به الفنان رامز جلال من صياغة وإعداد فني ومهني غير مقبول لفناني مصر وهو الأمر الذي تصدت له طوائف الشعب باستهجان ما يقوم هذا العمل ببثه وما شهدناه من التعامل بانحراف نفسي في ما يذاع على القنوات الفضائية بقناة mbc مصر، إذ إن «القناة خالفت كافة المواثيق العالمية في ما قامت بإنتاجه وبثه على قنواتها».

المشرق نيوز

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