أخبار عاجلة

بعد "غضب" الأسد من بوتين.. بيان يخاطب قيادات روسية -
أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

معهد التمويل: حكومات الأسواق الناشئة ستعاني عجزاً مالياً غير مسبوق

Print

مباشر - سالي إسماعيل: يتوقع معهد التمويل الدولي أن تشهد حكومات الأسواق الناشئة عجزاً مالياً غير مسبوق في سياق صدمة وباء "كوفيد-19".

وبحسب تقرير صادر عن المعهد الدولي أمس الثلاثاء، فإن حكومات الدول الناشئة ستدير عجزاً مالياً لا مثيل له في بيئة تشهد انخفاض أرصدة الحسابات الجارية بسبب ضغف تدفقات رأس المال.

ورغم أن هذا الوضع قد يستمر عبر كافة أنحاء اقتصادات الأسواق الناشئة، لكنه سيكون أكثر وضوحاً في جنوب أفريقيا، والتي دخلت الأزمة مع نقاط ضعف واضحة، وفقاً للتقرير.

اتساع العجز المالي عالمياً - (المصدر: معهد التمويل الدولي)

ومن المتوقع أن تشهد كل دولة حول العالم تقريباً اتساع العجز المالي في العام الحالي من أجل التعامل مع أزمة الصحة العالمية وأزمة النمو الاقتصادي، لكن هذا الوضع سيكون أكثر بروزاً في الأسواق الناشئة.

وتظهر مؤشرات تتبع التدفقات الرأسمالية وبيانات صافي إصدار السندات التابعة لمعهد التمويل أن بعض الأسواق الناشئة قد تجد صعوبة في اقتراض مبالغ كبيرة من الخارج هذا العام.

ويعني ذلك تقليص كبير في ديون الرافعة المالية في القطاع الخاص بشكل غير عادي من أجل توفير الحيز للعجز المالي.

ويستبعد معهد التمويل أن تجذب تركيا في العام الحالي تمويلاً أجنبياً لإدارة العجز المالي، وهو ما يعني أن العجز المالي الآخذ في الاتساع سيأتي جنباً إلى جنب مع الانخفاض الواضح في القطاع الخاص (وإن لم يكن قريباً من أزمة عام 2001).

كما أن المسكيك سوف تشهد وضعاً مماثلاً، حتى بالرغم من أن عجزها المالي سيتسع بدرجة أقل من اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى.

وسيكرر النموذج الخاص بتركيا والمكسيك نفسه عبر كافة أنحاء الأسواق الناشئة، بحسب تقرير معهد التمويل.

ومن شأن تقليص مديونية القطاع الخاص أن يؤدي في بعض الحالات إلى درجة لم نشهدها في غضون العشرين عاماً الماضية.

وبالنظر إلى جنوب أفريقيا، فمن المتوقع أن تعاني من عجز مالي يتجاوز 12 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى عجز ضئيل في الحساب الجاري.

في الظروف العادية، كان سيظهر عجز مزدوج أحدهما مالي والآخر في الحساب الجاري، مما يهدد استثمارات القطاع الخاص.

لكن في الوقت الحالي، فقد اختلف الموقف، حيث إن الركود الاقتصادي يدفع القطاع الخاص بشكل حتمي لتسجيل وفرة في المدخرات، كما تحاول إجراءات السياسة العامة من خلال عجز مالي أكبر الحيلولة دون انهيار الطلب المحلي.

ويجدر الإشارة إلى أن الأرصدة المالية تعكس قرارات الإدخار والاستثمار للحكومات، حيث يعني العجز زيادة صافي الاقتراض.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية