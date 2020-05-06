الجيش الوطني الليبي يقصف مخزنا للذخيرة في الكلية الجوية بمصراتة

صرح مصدر عسكري ليبي في تصريح له، أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي قصف مخزنًا للذخيرة في الكلية الجوية بمصراتة.

وأضاف، أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني استهدف معقل المرتزقة السوريين وغرفة العمليات التركية في مصراتة، وفقًا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية” الإخبارية، مساء اليوم.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي، مساء أمس الثلاثاء، أن الميليشيات الموالية للعدوان التركي وتحت غطاء جويّ تركي قامت بمحاولات بائسة لشن هجوم غادرٍ على قاعدة عقبة بن نافع قاعدة الوطية العسكرية.

وتابعت الشعبة: “وكعادتها كانت الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة لهم بالمرصاد، إذا تمكنت من التصدي لهذه المحاولة وردّت العدو خاسئا”.