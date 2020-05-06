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برلمانية تحذر الطلاب من نقل أو شراء أبحاث اختبارات نهاية العام

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برلمانية تحذر الطلاب من نقل أو شراء أبحاث اختبارات نهاية العام برلمانية تحذر الطلاب من نقل أو شراء أبحاث اختبارات نهاية العام

أكدت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب في تصريح لها، من عدم نقل الأبحاث، و تحذر الطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، من الاعتماد على علي ذالك، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، أو شرائها من المكاتب.

 

وأضافت النائبة، في بيان لها، أن وزارة التربية والتعليم لديها إمكانيات لكشف الأبحاث المشابهة أو المنقولة، وستفعلها، بما يعرض الطلاب الذين لم يجروا البحث بأنفسهم للرسوب.

 

وناشدت النائبة، الجهات المعنية، بالتدخل المباشر ضد المكتبات التي تعرض عمل الأبحاث، وكذلك المعلمين الذين يقومون بها بمقابل مادي، واتخاذ إجراءات قانونية بشأنهم.

المشرق نيوز

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