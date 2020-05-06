الطاقة السعودية توضح آلية الاستفادة من مبادرة تأجيل نصف قيمة فواتير الكهرباء

الرياض - مباشر: دعت وزارة الطاقة المشتركين في القطاعين الصناعي والتجاري للاستفادة من مبادرة سداد 50 بالمائة من قيمة فاتورة الكهرباء لفواتير أشهر (أبريل، ومايو، ويونيو).

وأشارت وزارة الطاقة، اليوم الأربعاء، أن ذلك ضمن حزمة من المبادرات التي سبق أن أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ونوهت، بأنه سيستفيد من هذه المبادرة نحو 1.6 مليون مشترك.

وذكرت الوزارة، آلية الاستفادة من هذه المبادرة بشكل تلقائي من خلال تسديد نصف مبلغ الفاتورة عبر قنوات السداد المعتمدة من قبل مزودي الخدمة، حيث لا تستوجب التواصل مع مزود الخدمة للاستفادة منها.

وتابعت، على أن تحصل بقية المستحقات على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.

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