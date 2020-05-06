وكالة: أرامكو على وشك إتمام قرض بقيمة 10 مليارات دولار

الرياض - مباشر: ذكرت مصادر مطلعة أن شركة أرامكو السعودية على وشك إتمام قرض بقيمة 10 مليارات دولارت.

وقالت 3 مصادر لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن أرامكو على مقربة من إتمام قرض بقيمة 10 مليارات دولارت مع مجموعة من حوالي 10 بنوك.

ذكرت مصادر، في 22 أبريل الماضي، أن شركة أرامكو السعودية قامت بتعيين بنكين؛ لتنسيق محادثات الحصول على قرض بنحو 10 مليارات دولار.

وعينت شركة أرامكو السعودية، كلاً من بنك "إتش إس بي سي"، وبنك "إس إم بي سي الياباني" لتنسيق المحادثات، وفقاً لرويترز.

وتجري أرامكو محادثات مع بنوك لاقتراض نحو 10 مليارات دولار للمساعدة في تمويل استحواذها على حصة 70% في شركة سابك.

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