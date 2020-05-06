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صندوق النقد: العالم بحاجة لاستثمارات بـ20 تريليون دولار بعد الوباء

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صندوق النقد: العالم بحاجة لاستثمارات بـ20 تريليون دولار بعد الوباء صندوق النقد: العالم بحاجة لاستثمارات بـ20 تريليون دولار بعد الوباء

مباشر: يرى صندوق النقد الدولي أن العالم بحاجة إلى استثمارت عامة تتجاوز 20 تريليون دولار في العقدين المقبلين بعد انتهاء وباء كورونا.

وأوضح صندوق النقد في تقرير المراقبة المالبة نصف السنوي الصادر اليوم الأربعاء، أن العالم في حاجة إلى الإنفاق على أنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية والتغير المناخي.

وأضاف التقرير أن معدلات الفائدة المنخفضة تتيح فرصة للاستثمار العام لتعزيز النمو وتحديث المطارات القديمة والموانئ والسكك الحديدية في الاقتصادات المتقدمة.

وقال صندوق النقد إنه في الدول التي تكون فيها المساحة المالية محدودة قد يكون من الأنسب إعادة تركيز الإنفاق على الاستثمار في أنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية والأفراد.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستويات الديون وتكاليف الفائدة في الاقتصاديات الناشئة والنامية يعني أن الإنفاق يجب أن يحدث بطريقة مسؤولة مالياً.

وحث صندوق النقد البلدان على التخطيط الآن لمشاريع استثمارية يمكن تنفيذها عندما يخف الوباء وتدابير يمكن نشرها بسرعة لمساعدة مواطنيها، مشيراً إلى بطء الدعم المالي خلال التباطؤ الاقتصادي السابق.

كما دعا صندوق النقد الدول إلى تعزيز إعانات البطالة وشبكات الأمان الاجتماعي.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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