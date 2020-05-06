محدث..الذهب يهبط 22 دولاراً عند التسوية مع مكاسب العملة الأمريكية

مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها لأكثر من 22 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب الدولار ومراقبة التطورات الناجمة عن رفع قيود الإغلاق في بعض الدول.

وجاءت خسائر المعدن الأصفر مع ارتفاع قوي للعملة الأمريكية خلال التعاملات مع تعرض اليورو لضغوط من بيانات سلبية وقرار المحكمة الألمانية.

كما أدى التخفيف التدريجي لبعض القيود المفروضة للحد من تفشي "كورونا" من قبل العديد من الدول إلى زيادة احتمالات تعافي النشاط الاقتصادي العالمي، مما قلل من الطلب على المعدن الآمن.

فيما كشفت بيانات اقتصادية عن إلغاء القطاع الخاص الأمريكي أكثر من 20 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة على الإطلاق.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 1.3 بالمائة أو ما يعادل 22.10 دولار إلى 1688.50 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر 1.1 بالمائة أو 20.17 دولار إلى 1685.65 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.3 بالمائة ليصل إلى 032147.