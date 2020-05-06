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انشقاق 700 عنصر عن فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا

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انشقاق 700 عنصر عن فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا انشقاق 700 عنصر عن فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن عدة ألوية من فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا، انشقوا عن الفصيل مع كامل عناصرهم، والذين يقدر عددهم بنحو 700 مقاتل،فيما تواصل تركيا إغراق ليبيا بالمرتزقة للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق.

وأكد المرصد أن خروج القياديين مع العناصر من الفصيل جاء احتجاجًا على سياسية إرسال مقاتلين إلى ليبيا بجانب قوات الوفاق بعد خلافات كبيرة نشبت بين قادة الألوية من جهة وقائد الفصيل، بالإضافة لخلافات نتيجة سياسة قيادة الفصيل أيضًا في سوريا.

وانسحبت عدة نقاط رباط تابعة للألوية المنشقة عن الفصيل من جبهات القتال ضد قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في ريف رأس العين شمال غربي الحسكة.

المشرق نيوز

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