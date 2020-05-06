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خروج 85 حالة من مستشفيات العزل الصحي

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خروج 85 حالة من مستشفيات العزل الصحي خروج 85 حالة من مستشفيات العزل الصحي

أكدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا جميعهم مصريين ، من مستشفيات العزل والحجر الصحي وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليزداد إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم.

وأشار بيان للوزارة اليوم، ارتفاع عدد الحالات التي تحول نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا،وجرى تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم أجنبي، لافتًا الي وفاة 17 حالة جديدة وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما جرى تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن المستجد والأمراض المعدية.

المشرق نيوز

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