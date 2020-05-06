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مصرع طالب صعقًا بالكهرباء في الشارع بطوخ

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مصرع طالب صعقًا بالكهرباء في الشارع بطوخ مصرع طالب صعقًا بالكهرباء في الشارع بطوخ

لقى طالب بالصف الثالث الإعدادي مصرعه في طوخ صعقًا بالكهرباء وقت انطلاق مدفع الإفطار، أمس الثلاثاء، إذ تبين أثناء سيره في الشارع متوجهًا لمنزله لمس عمود إنارة في الشارع فصعقه التيار، وجرى نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

تلقى العميد فوزي عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، إشارة من المستشفى بوصول «س. م. ع. م»، 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، جثة هامدة إثر صعق كهرباء.

انتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المركز، والنقيب حسام الحسيني، معاون المباحث، وتبين أن المتوفي كان في الطريق وقت انطلاق مدفع الإفطار، أمس مغرب  الثلاثاء، وعند ملامسته عمود إنارة في الشارع به ماس كهربي صعقه التيار، ولقى مصرعه وتوفي فور وصوله للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.

المشرق نيوز

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