كيف يؤثر "كوفيد-19" على أسعار المنازل في المدن الرئيسية عالمياً؟

مباشر - سالي إسماعيل: من المتوقع أن تشهد أسعار المنازل الفاخرة في 5 مدن رئيسية حول العالم تراجعاً حاداً خلال العام الجاري، مع تداعيات تفشي وباء "كوفيد-19" السلبية على الطلب.

وبحسب دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة "نايت فرانك"، أمس الثلاثاء، فإن حجم عدم اليقين الاقتصادي العالمي غير مسبوق وبالتالي سيكون من الصعب وضع رقم دقيق فيما يتعلق بتوقعات سوق العقارات السكنية.

ويقسم التحليل أسعار المنازل في 20 مدينة رئيسية حول العالم إلى أربعة نطاقات: نمو قوي في الأسعار (ارتفاع 5 بالمائة فأكثر) ونمو الأسعار بوتيرة منخفضة (من صفر إلى 5 بالمائة) وأداء مسطح أو انخفاض الأسعار ( من صفر إلى هبوط 5 بالمائة) وهبوط قوي في الأسعار (تراجع 5 بالمائة أو أكثر).

ومع تأثيرات الوباء المميت، من المقرر ألا تنجح أي مدينة من الوقوع في الفئة الأولى والتي تشير إلى نمو قوي في أسعار المنازل الفاخرة.

وتشير الدراسة إلى أن 4 مدن فقط من بين 20 مدينة خاضعة للتحليل، ستتمكن من تفادي الوقع في النطاق السالب خلال عام 2020؛ إما بسبب نقص المعروض أو بسبب قدرة المعاملات على الاستمرار خلال عمليات الإغلاق.

وهذه المدن الأربعة والتي تعبر عن الفئة الثانية، هي؛ لشبونة وموناكو وشنغهاي وفيينا، وفقاً للمؤسسة البحثية.

الفئة الأولى والفئة الثالثة - (المصدر: مؤسسة نايت فرانك)

وفي المقابل، سيكون هناك 16 مدينة رئيسية حول العالم من المقرر أن تعاني من تراجع أسعار المنازل في العام الحالي، موزعين على الفئتين الثالثة والرابعة.

وتشمل الفئة الثالثة 11 مدينة رئيسية حول العالم من بينهم برلين ولندن ولوس أنلجوس ومدريد وميامي ونيويورك وسيدني وباريس.

أما الفئة الرابعة، والتي يتوقع أن تسجل تراجعاً حاداً خلال عام 2020 في أسعار المنازل الفاخرة، فتضم خمسة مدن رئيسية وهي؛ مومباي وفانكوفر وهونج كونج وسنغافورة وبوينس آيرس.

الفئة الثانية والفئة الرابعة - (المصدر: مؤسسة نايت فرانك)

وفي إشارة على تداعيات "كورونا"، فإن مدينة سنغافورة والتي كان من المتوقع أن تشهد زيادة بنحو 3 بالمائة في أسعار المنازل طوال عام 2020، لكن الوباء دفع المؤسسة لتغيير تنبؤاتها إلى انخفاض يصل إلى 5 بالمائة.

وترى رئيس الأبحاث العالمية في المؤسسة "ليام بيلي" أنه كانت هناك إشارات إيجابية في العديد من الأسواق على مستوى العالم بأن الأسعار سترتفع طوال عام 2020 لكن من غير المفاجئ أن "كوفيد-19" أوقف ذلك.

وبالنظر إلى عام 2021، فإن لندن ولشبونة تأتي في المقدمة، حيث من المتوقع أن تنمو أسعار المنازل بأكثر من 5 بالمائة.