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جونسون: نخطط لبدء رفع بعض قيود الإغلاق في الأسبوع المقبل

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جونسون: نخطط لبدء رفع بعض قيود الإغلاق في الأسبوع المقبل جونسون: نخطط لبدء رفع بعض قيود الإغلاق في الأسبوع المقبل

مباشر: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة قد تبدأ في تخفيف قيود إغلاق بسبب في الأسبوع المقبل.

وذكر جونسون للبرلمان في أول جلسة لرئيس الوزراء منذ إصابته بمرض "كوفيد -19"، اليوم الأربعاء: "نريد - إذا أمكننا ذلك - أن نبدأ في تخفيف بعض إجراءات الإغلاق يوم الإثنين المقبل".

وأضاف جونسون أنه سيتم إصدار بيان بشان الإجراءات يوم الأحد بعد أن تراجع أحدث البيانات.

ووفقًا لأحدث الأرقام، فإن بريطانيا لديها الآن أعلى عدد وفيات لفيروس كورونا في أوروبا والذي يبلغ حوالي 29.5 ألف شخص بعد أن تجاوزت إيطاليا وإسبانيا.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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