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إنتاج الولايات المتحدة من النفط يتراجع دون 12 مليون برميل

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إنتاج الولايات المتحدة من النفط يتراجع دون 12 مليون برميل إنتاج الولايات المتحدة من النفط يتراجع دون 12 مليون برميل

مباشر - سالي إسماعيل: تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي أدنى 12 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، ليواصل الهبوط الأسبوعي الخامس على التوالي.

وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فإن إنتاج النفط في الولايات المتحدة تراجع بنحو 200 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 1 مايو/آيار الجاري إلى 11.900 مليون برميل يومياً.

ويقف بذلك إنتاج النفط الأمريكي أقل بكثير من المستوى القياسي المسجل في الأسبوع الأخير من فبراير/شباط الماضي عند 13.100 مليون برميل يومياً على صعيد المستويات الأسبوعية.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي، فإن صادرات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو 244 ألف برميل يومياً لتصل إلى 3.546 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

كما صعدت واردات الولايات المتحدة من النفط إلى 5.712 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنحو 410 ألف برميل يومياً مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وفي الوقت نفسه، فإن صافي واردات الخام، والذي يمثل الفارق بين الواردات والصادرات، صعد بنحو 166 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنصرم ليصل إلى 2.166 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات الأمريكية، فارتفعت المخزونات النفطية بنحو 4.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو أقل بكثير من التقديرات التي كانت تشير إلى 8.5 مليون برميل في الاتجاه الصاعد.

أما مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، فتراجعت في الأسبوع الماضي 3.2 مليون برميل.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو/تموز إلى 30.22 دولار للبرميل بانخفاض 2.4 بالمائة.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 2.2 بالمائة مسجلاً 24.02 دولار للبرميل.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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