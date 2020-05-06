غدًا .. انعقاد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي عبر الفيديو كونفرانس

يعقد اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، غدًا الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والاجتماعية والصحية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الموقف الحالي لمستشفيات العزل، من خلال التجهيزات والإمكانات، والحالات الإيجابية التي تقدم لها سبل العلاج في ظل أزمة كورونا.

كما يناقش الاجتماع غدًا خطة الدولة لإجراء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وكذلك متابعة تنفيذ قرارات الدولة في ظل أزمة كورونا بالإضافة إلى النظر في المشروعات القومية التى تنفذ في مختلف المحافظات.

وسيصرح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي القرارات التى من المقرر أن يتخذها المجلس غدًا في ظل أزمة فيروس كورونا.