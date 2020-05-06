أخبار عاجلة

بعد "غضب" الأسد من بوتين.. بيان يخاطب قيادات روسية -
أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. خسائر النفط تقود الأسهم الأوروبية للهبوط عند الإغلاق

Print
محدث.. خسائر النفط تقود الأسهم الأوروبية للهبوط عند الإغلاق محدث.. خسائر النفط تقود الأسهم الأوروبية للهبوط عند الإغلاق

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع خسائر النفط وبيانات اقتصادية.

وتراجعت أسهم قطاع النفط والغاز بنحو 3.5 بالمائة لتقود خسائر البورصات الأوروبية مع تراجع أسعار النفط بأكثر من 5 بالمائة خلال الجلسة، وسط تجدد المخاوف المتعلقة بزيادة الإمدادات من الخام.

كما استمرت البيانات السلبية في التأثير على معنويات المستثمرين بعد انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في تاريخه.

كما تراجعت طلبيات المصانع الألمانية بأكبر وتيرة منذ عام 1991 خلال الشهر الماضي، فيما تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بوتيرة قياسية.

فيما تتوقع المفوضية الأوروبية انكماش منطقة اليورو بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال العام الجاري.

وتتابع الأسواق الأوروبية عن كثب التطورات في أوروبا والولايات المتحدة، حيث بدأ كلاهما رفع إجراءات الإغلاق وسيتعين عليهما معرفة التأثير الذي تركه تفشي الفيروس المميت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد قال بالأمس إنه سيتم إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد، على النقيض من تحذيرات خبراء الصحة بأن ذلك سيكلف بعض الأمريكيين حياتهم.

وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 334.3 نقطة، بينما ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.07 بالمائة إلى 5853.7 نقطة.

في حين انخفض المؤشر الألماني "داكس" بنحو 1.5 بالمائة إلى مستوى 10606.2 نقطة، كما هبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 4433.3 نقطة.

وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.0813 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني

ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني

عودة التصعيد إلى أفغانستان.. هل فشل ترامب؟

عودة التصعيد إلى أفغانستان.. هل فشل ترامب؟

شبكة عيون الإخبارية