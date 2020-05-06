الليرة التركية تتراجع قرب أدنى مستوى في تاريخها

مباشر: تراجعت الليرة التركية بأكثر من 1 بالمائة أمام الدولار خلال تعاملات اليوم مع الأربعاء، لتكون بالقرب من مستوى قياسي منخفض.

وتواصل العملة التركية الهبوط لليوم الخامس على التوالي بعد أن تحركت الهيئة التنظيمية المصرفية في تركيا بفرض مزيدًا من القيود على وصول الأجانب إلى الأسواق المحلية، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن استنفاد الاحتياطيات.

وانخفض صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي بشكل حاد إلى ما يقرب من 25 مليار دولار من 40 مليار دولار هذا العام.

ومما يضاعف من المخاوف أن تركيا تواجه 170 مليار دولار من تكاليف الديون الخارجية هذا العام الجاري، بحسب وكالة "رويترز".

يأتي هذا في ظل ضغوط فيروس كورونا على الاقتصاد مع تجاوز عدد المصابين 129 ألف حالة ووفاة 3500 شخص حتى الآن.

بدأت تركيا في تخفيف بعض الإجراءات المتخذة للحد من الوباء تدريجياً، والتي قد تدفع اقتصادها إلى الركود الثاني المتوقع في أقل من عامين.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت الليرة التركية أمام الدولار بنحو 1.5 بالمائة إلى 7.1803 ليرة بعد أن سجل مستوى 7.1951 ليرة وهو أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2018.

وأعاد التراجع إلى الأذهان أزمة العملة التي دفعت الليرة في أغسطس/آب 2018 إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند مستوى 7.24 ليرة.

وبلغت خسائر العملة التركية أكثر من 20 بالمائة منذ بداية العام الجاري.