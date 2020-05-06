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طارق شوقي: مصر أصبحت من الـ 10 الأوائل ضمن التصنيف الدولي في مجال التعليم

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طارق شوقي: مصر أصبحت من الـ 10 الأوائل ضمن التصنيف الدولي في مجال التعليم طارق شوقي: مصر أصبحت من الـ 10 الأوائل ضمن التصنيف الدولي في مجال التعليم

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه نتيجة جهود المنظومة التعليمية خاصة خلال أزمة كورونا تحسن التصنيف الدولى لمصر فى مجال التعليم.

وأضاف وزير التربية والتعليم، قائلًا: “بعد أن كانت فى ذيل القائمة أصبحت من الـ 10 الأوائل”.

وتابع شوقي، أن ما فعلته مصر في أزمة كورونا لفت انتباه العالم مشيرًا أن من المقرر انعقاد مؤتمر دولي عن منظومة التعليم ويشمل دول العالم الإسلامي وستكون مصر المتحدث الرئيسي به.

وتقرر ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برسائة حسين عيسي رئيس اللجنة للنظر في موازنة وزارة التربية والتعليم.

المشرق نيوز

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