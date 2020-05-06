إنفوجراف.. إيرادات الإعلانات الرقمية ترتفع مع تداعيات كورونا

مباشر - سالي إسماعيل: أبلغت الشركات التي تعتمد إيراداتها بشدة على الإعلانات الرقمية عن نتائج أعمالها الفصلية مؤخراً، لتزيح الستار عن استمرار هذا القطاع في أدائه القوي رغم الأضرار المحتملة من وباء "كوفيد-19".

ولكن بالرغم من المكاسب المحققة في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، إلا بعض الشركات حذرت من أن التأثيرات ستكون ملموسة خلال الربع الثاني من 2020.

ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق على الإعلانات الرقمية في العام الحالي 435.83 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 13.2 بالمائة عن العام السابق له، لكن وتيرة هذه الزيادة أقل من المسجلة في السنوات السابقة، بحسب البيانات المتاحة على موقع "إي ماركتر".