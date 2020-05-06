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الخزانة الأمريكية تصدر سندات لآجل 20 عاماً هذا الشهر

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الخزانة الأمريكية تصدر سندات لآجل 20 عاماً هذا الشهر الخزانة الأمريكية تصدر سندات لآجل 20 عاماً هذا الشهر

مباشر - أحمد شوقي: تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية إصدار سندات جديدة ذات فترة استحقاق 20 عاماً؛ في محاولة لتمويل مستوى قياسي من الاقتراض لدعم الاقتصاد المتضرر من وباء كورونا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان صادر اليوم الأربعاء، إنها ستقدم سندات كوبون لمدة 20 عامًا في مزاد في20 مايو/آيار الجاري على أن يكون حجم الطرح الأولي للسندات 20 مليار دولار.

وتتوقع وزارة الخزانة إعادة إصدار سندات لمدة 20 عامًا في كل من الشهرين المقبلين بمبلغ 17 مليار دولار لكل مزاد، لتجمع هذه الأوراق المالية مبلغًا إضافيًا قدره 54 مليار دولار نقدًا خلال الربع.

يأتي هذا الإعلان بعد يومين فقط من إعلان وزارة الخزانة أنها تتوقع اقتراضًا قياسيًا بقيمة 3 تريليونات دولار في الربع الثاني لدفع تكاليف مكافحة .

ومن جانبه، قال "برايان سميث" مساعد وزير الخزانة في البيان: "احتياجات الخزانة للاقتراض زادت بشكل كبير نتيجة استجابة الفيدرالية لتفشي كورونا، وخلال الربع التالي من المرجح أن يظل الرصيد النقدي للخزانة مرتفعاً حيث نسعى إلى الحفاظ على السيولة الحكيمة في ضوء حجم التدفقات الخارجية المتعلقة بالفيروس وعدم اليقين".

ويعد الإصدار الجديد لسندات لمدة 20 عامًا جزءًا من حركة تمويل أكبر للديون التي يحق موعد استحقاقها في وقت لاحق من الشهر الجاري حيث تقدم الخزانة 96 مليار دولار في مزادات هذا الشهر لسندات لمدة 3 و 10 و30 عاماً وستبلغ المبيعات على التوالي 42 مليار دولار و 32 مليار دولار و 22 مليار دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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