محافظ كفرالشيخ: انتهاء العزل الصحي لقرية كفر العجمي

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القرار رقم 422 لسنة 2020، بالانتهاء من فرض العزل الصحي على مواطني قرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا، ذلك بعد مرور 3 اسابيع من صدور قرار بعزلها، لمدة 14 يومًا، جرى تجديده لمدة اسبوع أخر أنتهي اليوم، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ذلك بعد اكتشاف إصابة 21 شخصًا من أهالي القرية بالفيروس.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مدينة بيلا، في الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعمليات التطهير والتعقيم لمنع انتشار الفيروس.

وأصدر المحافظ أيضًا القرار رقم “406” بالاستمرار في عزل قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، لمدة اسبوع أخر، ينتهي يوم الأحد 10 مايو الجاري، نظرًا لأن أخر حالة إيجابية هرت في القرية كانت بتاريخ 26 أبريل الماضي، ذلك مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير السلع الأساسية لأهالي القرية.