ترامب: لن يتم حل فريق عمل كورونا بل تجديده

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إنه لن يحل فريق العمل الحكومي المشترك بين الوكالات لمكافحة فيروس كورونا ، التي تولت التعامل مع الجائحة، ولكنه سيحول تركيزها إلى إعادة فتح الاقتصاد، وربما يغير طاقمها أيضًا.

وجاء هذا الإعلان اليوم الأربعاء، في سلسلة من التغريدات عبر موقع تويتر ، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان ترامب ونائبه مايك بنس أنه من المحتمل إنهاء فريق العمل في وقت لاحق من الشهر الجاري أو في أوائل يونيو.

وحتى ذلك الحين، ذكر ترامب أنه سيبقي على أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية الذي يعد وجهًا موثوقًا به لدى الجمهور الأمريكي.