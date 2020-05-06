محافظ قنا يتفقد الأسواق لمتابعة ضبط الأسعار وتوافر السلع الغذائية

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عدد من محلات الجزارة والخضروات والفاكهة بمركز أبو تشت، لمتابعة حركة البيع والشراء بها وكذلك التأكد من توافر احتياجات المواطنين الضرورية من السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، ورافقه الأستاذ خالد عويس رئيس مدينة أبو تشت، وعدد من القيادات التنفيذية.

وحرص محافظ قنا، على سؤال المواطنين عن جودة السلع الغذائية المعروضة وأسعارها، وموجهًا مسؤولي التموين بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المحلات التجارية والأسواق، لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أنه يجري دراسة نقل الباعة الجائلين إلى أسواق حضارية وعرض المنتجات بصورة تليق بالمواطن والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وأعطى المحافظ، تعليماته لرئيس مدينة أبو تشت، بتحرير محاضر مخالفة لعدد من أصحاب المحلات التجارية والباعة المتعدين على حرم الطريق العام مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ووجه بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، وبذل أقصى جهد للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.