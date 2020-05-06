السفارة اليابانية في عمّان : شكراً يا أردن

جى بي سي نيوز :- وصل جزء من المساعدات الطبية الأردنية إلى مطار ناريتا في طوكيو يوم السبت الماضي ،2 أيار، لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد. كما ستقوم الحكومة الأردنية بارسال مساعدات إضافية لليابان بحلول السادس عشر من أيار، و هي 10 آلاف قطعة من ملابس الحماية، و10 آلاف نظارة واقية، بالإضافة إلى 300 ألف قناع وجه سيتم ارسالها في وقت لاحق.

ونشرت السفارة اليابانية في عمّان منشوراً بعنوان "شكراً يا أردن"، مساء الثلاثاء أكّدت فيه على أنَّ "هذه المساعدات جاءت عقب المكالمات الهاتفية الأخيرة بين جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وبين وزيرالخارجية الأردني و وزيرالخارجية الياباني، و تؤكد على التعاون الوثيق بين الأردن و اليابان للعمل على منع انتشار فيروس كورونا المستجد."

وأضافت "تود الحكومة اليابانية أن تعرب عن عميق تقديرها للمساعدة التي قدمتها الحكومة الأردنية."