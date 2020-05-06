أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الذهب يعمق خسائره لـ20 دولاراً مع مكاسب العملة الأمريكية

Print
محدث.. الذهب يعمق خسائره لـ20 دولاراً مع مكاسب العملة الأمريكية محدث.. الذهب يعمق خسائره لـ20 دولاراً مع مكاسب العملة الأمريكية

مباشر: عمقت الذهب خسائرها لنحو 20 دولاراً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب الدولار ومراقبة التطورات الناجمة عن رفع قيود الإغلاق في بعض الدول.

وجاءت خسائر المعدن الأصفر مع ارتفاع قوي للعملة الأمريكية خلال التعاملات مع تعرض اليورو لضغوط من بيانات سلبية وقرار المحكمة الألمانية.

كما أدى التخفيف التدريجي لبعض القيود المفروضة للحد من تفشي "كورونا" من قبل العديد من الدول إلى زيادة احتمالات تعافي النشاط الاقتصادي العالمي، مما قلل من الطلب على المعدن الآمن.

فيما كشفت بيانات اقتصادية عن إلغاء القطاع الخاص الأمريكي أكثر من 20 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة على الإطلاق.

وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 1.2 بالمائة أو ما يعادل 20.60 دولار إلى 1690 دولارا للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر 0.9 بالمائة أو 16.12 دولار إلى 1689.80 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.4 بالمائة ليصل إلى 100.147.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/5/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/5/2020

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

شبكة عيون الإخبارية