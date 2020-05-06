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محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 5% مع بيانات المخزونات الأمريكية

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محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 5% مع بيانات المخزونات الأمريكية محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 5% مع بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: تراجعت النفط بنحو 5 بالمائة في جلسة متقلبة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث يقيم المستثمرون التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصادات مقابل مخاوف زيادة الإمدادات من الخام.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وتعتبر هذه الزيادة أقل بكثير من تقديرات المحللين التي كانت تتوقع تراكم نحو 8.5 مليون برميل من مخزونات النفط الأمريكي في الأسبوع المنقضي.

ويتزامن ذلك مع استمرار إنتاج الولايات المتحدة النفطي في الهبوط للأسبوع الخامس على التوالي 

ويأتي ذلك وسط ركود في الطلب على الخام والناجم عن القيود المفروضة على الحركة والسفر وغيرها من الأنشطة لوقف انتشار وباء كورونا.

وبحلول الساعة 2:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو/تموز إلى 29.66 دولار للبرميل، بانخفاض 4.2 بالمائة، بعد أن كان يتداول أعلى 30 دولاراً للبرميل في وقت سابق من التداولات.

كما هبط سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر يونيو/حزيران بأكثر من 4.8 بالمائة مسجلاً 23.37 دولار للبرميل، في تداولات متقلبة تتأرجح بين الصعود أعلى 26 دولاراً والهبوط إلى مستوى 22.58 دولار.

وكان النفط قد شهد مكاسب ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية وسط تفاؤل بشأن الرفع التدريجي لقيود الإغلاق في بعض الدول حول العالم.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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