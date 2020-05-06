تطهير وتعقيم المستشفى المركزي برأس غارب لمكافحة كورونا

أكد اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع المواقع والمنشآت الحيوية بالمدينة.

وشدد رئيس مدينة رأس غارب، على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع أي تجمعات، لحماية الاهالى من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال “رأفت” إنه جرى تطهير وتعقيم المستشفى المركزى وغرف العمليات والعناية المركزه وغرف الحجر وحدة الغسيل الكلوى، كما جرى اجراء أعمال التطهير والتعقيم للعيادات الخارجية.

ويأتى هذا في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا بمدن المحافظة والتطهير والتعقيم المستمر للمصالح الحكومية، حفاظًا على حياة المواطنين.