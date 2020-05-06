إنفاق السائحين في الصين يتهاوى 60% في عطلة عيد العمال

مباشر: انخفض إنفاق السائحين في الصين بنسبة 60 بالمائة في أول عطلة رسمية منذ تفشي فيروس "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، اليوم الأربعاء، أن البلاد شهدت 115 مليون رحلة سياحية محلية خلال عطلة عيد العمال التي استمرت من 1 مايو/آذار إلى 5 مايو/آيار من هذا العام، مقابل 195 مليون زيارة في الفترة المماثلة من عام 2019.

وبلغت إيرادات السياحة 47.56 مليار يوان (6.79 مليار دولار) ما يمثل انخفاضًا بنسبة 59.6 بالمائة عن 117.67 مليار يوان المسجلة لعطلة عيد العمال العام الماضي والتي كانت أقصر يومًا واحدًا واستمرت من 1 مايو/آيار إلى 4 مايو/آيار.

وخففت الصين قيود الإغلاق الوطني خلال الأيام الماضية مع تراجع لحالات الإصابة بالفيروس الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان.

وتسبب الوباء في وقف شبه كامل لحركة السفر والسياحة العالمية، مع مساعى السيطرة على تفشي الفيروس الذي أودى بحياة ما يزيد عن 250 ألف شخص حول العالم.