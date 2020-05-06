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الموارد البشرية بالسعودية: إيقاف تعليق 21 ألف عقد لاستقدام العمالة المنزلية

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الموارد البشرية بالسعودية: إيقاف تعليق 21 ألف عقد لاستقدام العمالة المنزلية الموارد البشرية بالسعودية: إيقاف تعليق 21 ألف عقد لاستقدام العمالة المنزلية

 

الرياض - مباشر: ذكر وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين في ، غازي الشهراني، أنه تم إيقاف تعليق 21 ألف عقد لاستقدام العمالة المنزلية للمملكة.

وقال غازي الشهراني، خلال جلسة بسلسلة اللقاءات الافتراضية "تحدي الأزمة"، إن الوزارة بدأت من خلال برنامج أجير مبادرة تبادل العاملين لتغطية الضغط الحاصل في الخدمات، ومبادرة احتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري.

وأوضح، أن ذلك أدى لضم 72 ألف مواطن عبر نطاقات بعد توظيفهم في هذه الفترة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.

وأكمل، أن عدد من المنشآت التي عجزت عن السداد وتوقفت، رفعنا عنها الإيقاف، وقد استفادت من هذه المبادرة 8 آلاف منشأة، وأنه تم إيقاف تعليق 21 ألف عقد، فيما يخص استقدام العمالة المنزلية.

وبين، أن الدعم يقدم لأصحاب العمل الحر لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك للأسر المنتجة والشباب المتعطلين والعاطلين عن العمل المنضمين لخدمات التوصيل.

ودعا الشهراني، الشباب للاستفادة من الدعم المقدم للمنشآت الصحية والبالغ 2 مليار ريال، وذلك عبر التقدم إلى بنك التنمية الاجتماعية، مؤكدا أن المملكة كانت سباقة على كافة الاصعدة لإطلاق المبادرات والاجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا "كوفيد-19".

وأكد نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف، أحمد المجيش، خلال ذات الجلسة، أن دعم "هدف" يشمل جميع العاملين المطبق عليهم نظام العمل والعمال، ومن تنطبق عليهم شروط الصندوق.

وتابع، أن وجود دعم ساند لا يمنع دعم الصندوق، مبينا أن الدعم لن ينتهي في العاشر من الشهر الجاري، بل سيستمر، لكن ما سينتهي هو الدفع للأثر الرجعي.

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