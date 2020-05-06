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ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأقل من التوقعات

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ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأقل من التوقعات ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأقل من التوقعات

مباشر: ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية في نفس الفترة.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 1 مايو/آيار الماضي لتصل إلى 532.2 مليون برميل.

وبحسب التقديرات، كان من المتوقع أن تشهد مخزونات النفط الأمريكية زيادة بنحو 8.5 مليون برميل في الأسبوع المنقضي.

وتعتبر مخزونات النفط الأمريكية بذلك أعلى بنحو 12 بالمائة مقارنة مع متوسط الخمس سنوات في نفس الفترة من العام.

في حين أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت بنحو 3.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:19 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو/تموز بنحو 4 بالمائة إلى 29.73 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 4.2 بالمائة مسجلاً 23.53 دولار للبرميل.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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