ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بـ”سوبر ماركت” في الفيوم

تمكنت حملة من الرقابة التموينية، اليوم الأربعاء، ذلك بالاشتراك مع إدارة تموين بندر الفيوم بإشراف المهندس سيد حرز الله مدير مديرية تموين الفيوم، وحملة من اللجنة التموينية بالتفتيش على كل الأنشطة التموينية بالمحافظة، برئاسة المهندس أشرف البيتينى، بالتعاون مع الدكتور محمود رفعت مفتش من الصحة، والمهندس سيد كمال عضو الوحدة المحلية بالفيوم، من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بسوبر ماركت.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بناحية كيمان فارس وجرى تحرير محضر برقم 5206 جنح القسم ضد صاحب السوبر ماركت لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق اللازم.