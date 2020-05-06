توفير أراضي بديلة للقضاء على الأسواق العشوائية بالغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، وجاء ذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

وناقش محافظ الغربية، مع رؤساء المراكز والمدن، ضرورة توفير قطع أراضي، لنقل الأسواق العشوائية وزيادة الأماكن البديلة، للقضاء على تلك الأسواق والحد من الباعة الجائلين وتجهيزها ودراسة تكلفتها على مستوى المراكز والمدن، ذلك في إطار التدابير الاحترازية، لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعمل بيان يومي بجميع التفاضيل الخاصة بها، والمتابعة اليومية لرفع جميع الإشغالات، والتأكد من التزام أصحاب المحلات بالنظافة العامة وعمل محاضر للمخالفين.

وأصدر المحافظ توجيهاته أيضًا لرؤساء المدن والمراكز، بالمرور على المحلات للتاكد من عمل التراخيص للتقنين أوضاع جميع المحلات على مستوى المحافظة، وسرعة تحصيل اموال الدولة على مستوى وحدات سكنية أو عقود حق انتفاع أو مساكن الإيواء على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، انه جرى عمل خطة لصيانة المعدات بجميع مراكز ومدن المحافظة، إذ جرى عمل الصيانة الازمة لجميع المعدات لحي ثان طنطا والمحله وسيجرى الانتهاء من صيانتها خلال 10 أيام وباقي المعدات على مستوى المحافظة سيجرى الانتهاء منها خلال شهرين لرفع كفاءة جميع المعدات، ومشددًا على ضرورة الحفاظ على المعدات وعدم إهمالها أو إهمال صيانتها.