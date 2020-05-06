أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. المشرق نيوز

توفير أراضي بديلة للقضاء على الأسواق العشوائية بالغربية

Print
توفير أراضي بديلة للقضاء على الأسواق العشوائية بالغربية توفير أراضي بديلة للقضاء على الأسواق العشوائية بالغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، وجاء ذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

 

وناقش محافظ الغربية، مع رؤساء المراكز والمدن، ضرورة توفير قطع أراضي، لنقل الأسواق العشوائية وزيادة الأماكن البديلة، للقضاء على تلك الأسواق والحد من الباعة الجائلين وتجهيزها ودراسة تكلفتها على مستوى المراكز والمدن، ذلك في إطار التدابير الاحترازية، لمنع التجمعات والحد من انتشار للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

وشدد المحافظ، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعمل بيان يومي بجميع التفاضيل الخاصة بها، والمتابعة اليومية لرفع جميع الإشغالات، والتأكد من التزام أصحاب المحلات بالنظافة العامة وعمل محاضر للمخالفين.

 

وأصدر المحافظ توجيهاته أيضًا لرؤساء المدن والمراكز، بالمرور على المحلات للتاكد من عمل التراخيص للتقنين أوضاع جميع المحلات على مستوى المحافظة، وسرعة تحصيل اموال الدولة على مستوى وحدات سكنية أو عقود حق انتفاع أو مساكن الإيواء على مستوى المحافظة.

 

وأوضح الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، انه جرى عمل خطة لصيانة المعدات بجميع مراكز ومدن المحافظة، إذ جرى عمل الصيانة الازمة لجميع المعدات لحي ثان طنطا والمحله وسيجرى الانتهاء من صيانتها خلال 10 أيام وباقي المعدات على مستوى المحافظة سيجرى الانتهاء منها خلال شهرين لرفع كفاءة جميع المعدات، ومشددًا على ضرورة الحفاظ على المعدات وعدم إهمالها أو إهمال صيانتها.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

شبكة عيون الإخبارية