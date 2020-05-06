تطهير قسم الرعاية المركزة بمستشفى شبين القناطر بعد إصابة ممرضة بكورونا

أجرت وحدة مكافحة العدوى بمستشفى شبين القناطر المركزي، اليوم الأربعاء، عمليات تعقيم وتطهير لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى ذلك عقب اكتشاف إصابة ممرضة بفيروس كورونا المستجد، إذ أعطى مدير المستشفى تعليمات للمخالطين من العاملين بالقسم من أطباء وتمريض وعمال بالعزل المنزلي، وجرى منحهم إجازة لحين ورود خضوعهم للمتابعة.

وجرى الدفع بطاقم طبي جديد لإدارة القسم، والذي شهد غلقًا جزئيًا لمدة 24 ساعة فقط لحين انتهاء التطهير والتعقيم.

وقال مصدر طبي بالمستشفى، إن جرى غلق قسم الرعاية المركزة بالمستشفى لمدة 24 ساعة فقط، بسبب ظهور حالة كورونا إيجابية لممرضة تعمل في المستشفى.

وأضاف المصدر، أن الممرضة جرى عزلها بأحد مستشفيات العزل وفحص المخالطين لها ولم تظهر أي حالات إصابة عليهم.