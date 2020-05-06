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أوبر تعلن تسريح 3700 موظف.. ورئيسها يتنازل عن راتبه السنوي

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مباشر - سالي إسماعيل: تعتزم "أوبر تكنولوجيز" إلغاء 3700 وظيفة بدوام كامل مع تراجع عدد الركاب الذي يستخدمون خدمتها، كما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة تنازله عن راتبه الأساسي لبقية العام.

وقالت الشركة العاملة في مجال الركوب التشاركي في إفصاح لهيئة البورصات الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن قرار إلغاء الوظائف يأتي بسبب انخفاض عدد الرحلات التي تنفذها أوبر.

كما قررت الشركة كذلك تجميد عمليات التعيين في الفترة الحالية.

وتتوقع شركة أوبر أن تتكبد حوالي 20 مليون دولار في التكاليف المتعلقة بعمليات الفصل والرسوم ذات الصلة، وفقاً للإفصاح.

وأوضحت الشركة أن فقدان الوظائف عبارة عن جزء من الخفض المخطط في النفقات التشغيلية استجابة للتحديات الاقتصادية وعدم اليقين الناجم عن وباء "كوفيد-19" وتأثيره على أعمال أوبر.

ووفقاً للإفصاح، وافق الرئيس التنفيذي لأوبر "دار خسروشاهي" على التنازل عن راتبه الأساسي خلال الفترة المتبقية من عام 2020.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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