أرباح "بي.إم.دبليو" ترتفع 133% خلال الربع الأول

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "بي.إم.دبليو" بنحو 133 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بتأثير الوباء على الطلب والأرباح على أداء إجمالي العام.

وأظهرت نتائج أعمال المجموعة العاملة في مجال صناعة السيارات والصادرة اليوم الأربعاء، أن أرباحها قبل الفوائد والضرائب ارتفعت إلى 1.375 مليار يورو (1.50 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي مقابل أرباح قيمتها 589 مليون دولار المسجلة في نفس الفترة من 2019.

وجاء الصعود في أرباح الشركة الألمانية بسبب بنود غير متكررة مفقودة في نتائج أعمال فترة المقارنة قبل عام.

بينما تراجع صافي أرباح الشركة إلى 574 مليون يورو خلال الربع الماضي من 588 مليون يورو في الفترة المماثلة من عام 2019.

وارتفعت إيرادات مجموعة "بي.إم.دبليو" إلى 23.252 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 22.462 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المنقضي.

وبحسب النتائج، تراجعت شحنات الشركة التي تتخذ من ميونخ مقراً لها بنسبة 20.6 بالمائة إلى 477.111 ألف سيارة في الربع الأول.

وأرجعت الشركة النتائج السلبية إلى ضربة فيروس "كورونا" المستجد الذي قام بتدمير الطلب بسبب القيود الحكومية على الحركة في جميع أنحاء العالم بهدف إبطاء تفشي المرض.

وتتوقع "بي.إم.دبليو"، أن يكون التأثير السلبي الأعلى في الربع الثاني من عام 2020، ومن المرجح أن يسجل هامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب في إجمالي العام ما يتراوح بين صفر إلى 3 بالمائة.