اليورو يواصل خسائره بعد بيانات اقتصادية وقرار المحكمة الألمانية

مباشر: تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل بيانات اقتصادية سلبية وبعد قرار المحكمة الألمانية بشأن برنامج التيسير الكمي.

وتأثر اليورو سلباً بعد قرار المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بشأن مطالبة المركزي الأوروبي بإثبات ضرورة شراء السندات.

وتعرضت العملة الأوروبية الموحدة إلى الضغوط بعد بيانات اقتصادية سلبية بشأن الوضع في منطقة اليورو.

وانكمش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لمستوى قياسي متدنٍ خلال الشهر الماضي، كما أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بأكبر وتيرة على الإطلاق في مارس/آذار.

وسجلت طلبيات المصانع في ألمانيا هبوطاً بنحو 15.6 بالمائة في شهر مارس/آذار على أساس شهري، وهي أسوأ قراءة منذ بدء المسح في يناير/كانون الثاني عام 1991.

وتوقعت المفوضية الأوروبية أن يتعرض اقتصاد منطقة اليورو إلى انكماش تاريخي في العام الجاري بنسبة تبلغ 7.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.0810 دولار.

وكان اليورو قد تراجع أدنى 1.08 دولار في وقت سابق من التعاملات بعد أن سجل 1.0782 دولار.

كما هبطت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.7 بالمائة، ليسجل اليورو 114.79 ين.

في حين صعد اليورو أمام الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.2 بالمائة ليصل إلى 0.8735 إسترليني، لكنه تراجع مقابل العملة السويسرية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 1.0532 فرنك.