أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. المشرق نيوز

رئيس مدينة القصير: استمرار أعمال الرصف بالمناطق الشمالية

Print
رئيس مدينة القصير: استمرار أعمال الرصف بالمناطق الشمالية رئيس مدينة القصير: استمرار أعمال الرصف بالمناطق الشمالية

أكد اللواء أركان حرب سعد البدرى رئيس مدينة القصير، اليوم الأربعاء، على استمرار أعمال الرصف بشارع العشرينى بالمناطق الشمالية، ومشددًا على تكثيف العمل وسرعة الانتهاء من أعمال رصف الشوارع التى جرى تمهيدها خلال الفترة الماضية.

ووجه رئيس مدينة القيصر، قسم المشروعات بالإدارة الهندسية بمتابعة أعمال الرصف الجارية والمرور اليومى ذلك لرصد أي مخالفات بالمناطق، والتعامل بحزم ضد مغتصبى أراضى الدولة، ومحاسبتهم طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وقال “البدري” أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في رفع كفاءة وتطوير الشوارع، وذلك في ضوء تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر اللائق بتاريخها وحضارتها العريقة.

ويذكر أن شارع العشرينى يعد أحد الشوارع الرئيسية بالمناطق الشمالية ويبلغ طول 1500 متر تقريبًا.

وياتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمتابعة أعمال الطرق بمدن المحافظة.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية