رئيس مدينة القصير: استمرار أعمال الرصف بالمناطق الشمالية

أكد اللواء أركان حرب سعد البدرى رئيس مدينة القصير، اليوم الأربعاء، على استمرار أعمال الرصف بشارع العشرينى بالمناطق الشمالية، ومشددًا على تكثيف العمل وسرعة الانتهاء من أعمال رصف الشوارع التى جرى تمهيدها خلال الفترة الماضية.

ووجه رئيس مدينة القيصر، قسم المشروعات بالإدارة الهندسية بمتابعة أعمال الرصف الجارية والمرور اليومى ذلك لرصد أي مخالفات بالمناطق، والتعامل بحزم ضد مغتصبى أراضى الدولة، ومحاسبتهم طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وقال “البدري” أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في رفع كفاءة وتطوير الشوارع، وذلك في ضوء تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر اللائق بتاريخها وحضارتها العريقة.

ويذكر أن شارع العشرينى يعد أحد الشوارع الرئيسية بالمناطق الشمالية ويبلغ طول 1500 متر تقريبًا.

وياتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمتابعة أعمال الطرق بمدن المحافظة.