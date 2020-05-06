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إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والنيل بسوهاج

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إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والنيل بسوهاج إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والنيل بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وحماية النيل، خلال حملات إزالة التي شنتها الوحدات المحلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي جرى استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة حالتين تعدي بزمام قرية البطاخ على الأراضي الزراعية، منها حالة تعدي بقرية البطاخ على مساحة 180 مترًا، عبارة عن سملات وأعمدة، وجرى رصد حالة بنفس الزمام تعدي على أراض زراعية بالبلوك الأبيض وأعمدة خرسانية على مساحة 180 مترًا أيضًا.

وعملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بالاشتراك مع مركز الشرطة وحماية النيل بإزالة 12 حالة تعدٍ على النيل، كما إزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية عرب الأطاولة بإجمالي مساحة 3 قراريط، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج إزالة 3 حالات تعدٍ على أرض زراعية بقرية ادفا على مساحة 3 قراريط ضمن حملات الإزالة لاسترداد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

المشرق نيوز

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