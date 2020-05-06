الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع آمال إعادة فتح الاقتصاد

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع رهانات المستثمرين على إعادة فتح الاقتصاد في الولايات المتحدة.

وتعززت شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات بالأمس إنه يجب إعادة فتح الاقتصاد، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى المزيد من المعاناة.

ويأتي أداء البورصة الأمريكية بعد إعلان تقرير وظائف القطاع الخاص الشهري في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسام الماضي والذي أظهر فقدان وظائف بوتيرة تاريخية تجاوزت 20 مليون وظيفة.

ويترقب المستثمرون الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري لعدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي لسوق العمل في الشهر الماضي، وذلك يوم الجمعة المقبل.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بأكثر من 0.6 بالمائة ليصل إلى 24039.4 نقطة، رابحاً 156 نقطة.

كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 2887.6 نقطة، فيما صعد المؤشر الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي "ناسداك" بأكثر من 0.8 بالمائة إلى 8883.2 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.0817 دولار.