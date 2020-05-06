أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع آمال إعادة فتح الاقتصاد

Print
الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع آمال إعادة فتح الاقتصاد الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع آمال إعادة فتح الاقتصاد

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع رهانات المستثمرين على إعادة فتح الاقتصاد في الولايات المتحدة.

وتعززت شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد في تصريحات بالأمس إنه يجب إعادة فتح الاقتصاد، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى المزيد من المعاناة.

ويأتي أداء البورصة الأمريكية بعد إعلان تقرير وظائف القطاع الخاص الشهري في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسام الماضي والذي أظهر فقدان وظائف بوتيرة تاريخية تجاوزت 20 مليون وظيفة.

ويترقب المستثمرون الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري لعدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي لسوق العمل في الشهر الماضي، وذلك يوم الجمعة المقبل.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بأكثر من 0.6 بالمائة ليصل إلى 24039.4 نقطة، رابحاً 156 نقطة.

كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 2887.6 نقطة، فيما صعد المؤشر الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي "ناسداك" بأكثر من 0.8 بالمائة إلى 8883.2 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.0817 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني

ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني

عودة التصعيد إلى أفغانستان.. هل فشل ترامب؟

عودة التصعيد إلى أفغانستان.. هل فشل ترامب؟

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

شبكة عيون الإخبارية